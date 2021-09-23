Осадки, пыльная буря и туман - погода в Казахстане на 24 сентября

Прогноз погоды на 24 сентября предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.

На западе, в центре и востоке Казахстана под влиянием фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем ожидаются дожди, в центре и на востоке - небольшие осадки (преимущественно в виде дождя). На остальной территории республики ожидается погода без осадков. На западе, юге, юго-западе, юго-востоке, центре и востоке ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе - с пыльной бурей, на севере, северо-западе республики - туман. РГП "Казгидромет"

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23 м/с.

Днем на северо-востоке и юго-западе Жамбылской области, в горных районах и на западе Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области в центре и западе, в Мангистауской области в центре, на северо-востоке ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Атырауской области ночью на юге и в центре, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-22 м/с.

На востоке Западно-Казахстанской области, днем на юго-западе, северо-западе Актюбинской области, на севере Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-востоке, востоке Костанайской, на юго-западе Северо-Казахстанской, на юге Павлодарской области ожидается туман.

На юге и западе Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Согласно прогнозу, ночью на севере, в горных и предгорных районах Алматинской, Жамбылской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, на юге Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. РГП "Казгидромет"