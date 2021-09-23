Российский легкоатлет Александр Хютте задержан с наркотиками

Четырехкратный чемпион России по легкой атлетике Александр Хютте задержан в Санкт-Петербурге с закладкой мефедрона, передает zakon.kz.

Хютте задержали на улице с пакетиком порошка в кроссовке, сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

Бывший спортсмен был бледным и невнятно говорил. Хютте признался полицейским, что наркотики заказал в интернете. В 2017 году Хютте дисквалифицировали на 4 года за прием запрещенных препаратов и уклонение от сдачи допинг-пробы.

Куандык Шынасилов