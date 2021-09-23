В Уральске мать продала младенца

23 сентября 2021, 17:32
Фото: pixabay.com

В Уральске продали новорожденного ребенка, сообщает zakon.kz.

По данным "Хабар 24", сделку совершила 28-летняя сельчанка.

Она передала своего ребенка двум жителям Бурлинского района.

В интересах следствия какие-либо подробности не разглашаются.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.135 ч.1 УК РК "Торговля несовершеннолетними". Обвиняемому по данной статье грозит лишение свободы сроком от 5 до 9 лет с конфискацией имущества, - отметила Диляра Сатарова, ст. инспектор управления Местной полицейской службы ДП ЗКО.


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