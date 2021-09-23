Экибастузец подозревается в краже оградок на миллион тенге

23 сентября 2021, 20:12
Фото: pixabay.com

Экибастузским полицейским удалось вычислить кладбищенского вора, передает zakon.kz.

Подозреваемого задержали с поличным и водворили в ИВС.

Ранее мужчина был задержан с поличным при попытке вывоза краденых ограждений с мусульманского кладбища. На сегодняшний день мужчина подозревается в совершении трех аналогичных фактов. Сумма ущерба составила более миллиона тенге, – рассказали Pavlodarnews.kz в пресс-службе департамента полиции области.

Отмечается, что по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК Республики Казахстан.

Проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.


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