"Роскосмос" объявил тендер для подготовки к высадке человека на Луну

"Роскосмос" объявил тендер на проведение научно-исследовательских работ по изучению проблемных вопросов программы пилотируемых полетов на Луну, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Согласно материалам госкорпорации, опубликованным на сайте госзакупок, по итогам работы необходимо разработать требования к космической технике для подобных миссий. Общая стоимость контракта - 1,7 млрд рублей.

Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем, - говорится в материалах.

"Роскосмос" впервые указал в своих официальных документах, что Россия будет использовать ракету "Ангара" и малый транспортный корабль для первых пилотируемых полетов к Луне.

В тендер также входит разработка требований к малому лунному взлетно-посадочному кораблю, предназначенному для высадки космонавтов на поверхность спутника Земли.

Кроме того, контрактом предусмотрена разработка нового скафандра для работы на Луне и создание его экспериментального макета, средств защиты здоровья космонавтов, строительного лунохода, "луномобиля", обитаемого и энергетического модулей лунной базы, корабля для доставки грузов на Луну. Многое из этого входило в проект "Федеральной космической программы на 2016-2025 годы" до ее секвестра в 2015-2016 годах.

Далее документ предусматривает разработку сверхтяжелой ракеты, пилотируемого транспортного корабля и лунного взлетно-посадочного корабля.

Работы по контракту разбиты на части. Первые результаты необходимо представить в конце 2022 года. В целом всю программу нужно подготовить к середине ноября 2025-го.