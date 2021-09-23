Винченцо Нибали возвращается в велокоманду "Астана"

Винченцо Нибали возвращается в команду "Астана", в которой выступал в период с 2013 по 2016 годы, передает zakon.kz.

Вместе с "Астаной" Нибали одержал большую часть своих главных побед, среди которых два триумфа в общем зачете "Джиро д’Италия" (в 2013 и 2016) и победа на "Тур де Франс" (2014).

36-летний итальянский гонщик воссоединится с командой в сезоне 2022 года.

Я очень рад вернуться в команду "Астана", потому что для меня – это настоящая семья, которая очень многое дала мне и вместе с которой я добился своих самых больших успехов. Я хорошо знаю большую часть менеджмента и персонала команды, так что я вернусь в знакомый мне коллектив. Кроме того, у меня сохранились очень приятные воспоминания от посещения Казахстана и его столицы, это был незабываемый опыт, – приводит пресс-служба Национального олимпийского комитета слова Нибали.

Он отметил, что вместе с руководством команды еще обсудит "разные аспекты нового сезона" для определения общекомандных и личных целей.

Винченцо Нибали провел в "Астане" четыре сезона, за которые одержал 22 победы, среди которых (помимо названных побед в общем зачете "Джиро" и "Тура") успехи на "Туре Ломбардии", чемпионате Италии, "Тиррено-Адриатико", "Джиро дель Трентино" и "Туре Омана". Также, в составе казахстанской команды Нибали выиграл 9 этапов на Гранд-турах.