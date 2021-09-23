Казахстанский теннисист вышел в четвертьфинал Astana Open ATP 250

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик одержал победу во втором круге турнира в Нур-Султане, передает zakon.kz.

В трех сетах казахстанский теннисист обыграл серба Миомира Кецмановича со счетом 2:6, 6:3, 7:5.

В первой партии Александр не успел адаптироваться к сопернику и уступил сет. Во второй партии благодаря одному реализованному брейку и удачной игре на своей подаче казахстанец взял верх, – сообщает пресс-служба ФТК.

Как уточняется, переломный момент в решающем сете наступил в восьмом гейме, когда у серба было три брейк-пойнта, но чудесным образом Бублик тремя подряд эйсами их отыграл, а в следующем снова подачей навылет выиграл гейм.

Обескураженный упущенным моментом соперник окончательно сдался при счете 5:5: Александру вновь удалось сделать брейк и уже в следующем гейме поставить точку в матче.

24-летний Бублик 18 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и не реализовал два брейк-пойнта из пяти. Следующим соперником казахстанца будет победитель матча Егор Герасимов (Беларусь) – Карлос Табернер (Испания).