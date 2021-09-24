Опубликованы новые данные по заболевшим КВИ в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 23 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 2537 человек. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован незначительный спад зараженных на 156 человек. К примеру, в Карагандинской области выявлено на 91 случай меньше, чем 21 сентября, в Мангистауской области - на 15, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2537 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 181,

в городе Алматы - 547,

в городе Шымкент - 122,

в Акмолинской области - 128,

в Актюбинской области - 137,

в Алматинской области - 270,

в Атырауской области - 68,

в ВКО - 118,

в Жамбылской области - 58,

в ЗКО - 84,

в Карагандинской области - 340,

в Костанайской области - 104,

в Кызылординской области - 62,

в Мангистауской области - 23,

в Павлодарской области - 190,

в СКО - 71,

в Туркестанской области - 34.

Всего в стране подтверждено 872 596 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 3673 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 189,

в городе Алматы - 897,

в городе Шымкент - 67,

в Акмолинской области - 203,

в Актюбинской области - 214,

в Алматинской области - 542,

в Атырауской области - 237,

в ВКО - 190,

в Жамбылской области - 45,

в ЗКО - 138,

в Карагандинской области - 354,

в Костанайской области - 138,

в Кызылординской области - 99,

в Мангыстауской области - 44,

в Павлодарской области - 205,

в СКО - 68,

в Туркестанской области - 43.

Всего в стране выздоровели 805 346 человек от COVID-19.