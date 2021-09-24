Опубликованы новые данные по заболевшим КВИ в Казахстане

24 сентября 2021, 08:00
Фото: zakon.kz/Павел Михеев

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 23 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 2537 человек. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован незначительный спад зараженных на 156 человек. К примеру, в Карагандинской области выявлено на 91 случай меньше, чем 21 сентября, в Мангистауской области - на 15, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2537 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 181,
  • в городе Алматы - 547,
  • в городе Шымкент - 122,
  • в Акмолинской области - 128,
  • в Актюбинской области - 137,
  • в Алматинской области - 270,
  • в Атырауской области - 68,
  • в ВКО - 118,
  • в Жамбылской области - 58,
  • в ЗКО - 84,
  • в Карагандинской области - 340,
  • в Костанайской области - 104,
  • в Кызылординской области - 62,
  • в Мангистауской области - 23,
  • в Павлодарской области - 190,
  • в СКО - 71,
  • в Туркестанской области - 34.

Всего в стране подтверждено 872 596 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 3673 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 189,
  • в городе Алматы - 897,
  • в городе Шымкент - 67,
  • в Акмолинской области - 203,
  • в Актюбинской области - 214,
  • в Алматинской области - 542,
  • в Атырауской области - 237,
  • в ВКО - 190,
  • в Жамбылской области - 45,
  • в ЗКО - 138,
  • в Карагандинской области - 354,
  • в Костанайской области - 138,
  • в Кызылординской области - 99,
  • в Мангыстауской области - 44,
  • в Павлодарской области - 205,
  • в СКО - 68,
  • в Туркестанской области - 43.

Всего в стране выздоровели 805 346 человек от COVID-19.


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