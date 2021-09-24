Опубликованы новые данные по заболевшим КВИ в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 23 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 2537 человек. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован незначительный спад зараженных на 156 человек. К примеру, в Карагандинской области выявлено на 91 случай меньше, чем 21 сентября, в Мангистауской области - на 15, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2537 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 872 596 случаев.
В Казахстане 3673 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране выздоровели 805 346 человек от COVID-19.
Хотите быть в курсе важных новостей?