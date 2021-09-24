Сколько казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 24 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 24 сентября лечение от КВИ продолжают получать 65 098 человек (56 297+ и 8801 КВИ-), из них в стационарах находятся 11 576 пациентов, на амбулаторном уровне - 53 522.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 905 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести - 241,

• на аппарате ИВЛ - 106.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 23 сентября 2021 года

21.09.2021 г. зафиксировано 247 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 9 летальных исходов и 162 человека выздоровели.



Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 74 674, летальных случаев - 4769, выздоровевших - 61 163.