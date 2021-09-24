Усиление роли социального аудита или ориентир на человекоцентричность

На недавно прошедшей Международной конференции, приуроченной к 25-летию Счетного комитета, высшими органами аудита 27 стран обсуждались вопросы совершенствования государственного аудита по самым разным направлениям, передает корреспондент zakon.kz.

Председатель Счетного комитета Наталья Годунова в своем докладе проинформировала о том, что Казахстан инициировал внесение конкретных изменений и дополнений в международные стандарты госаудита, целью которых является удовлетворенность общества и конкретного человека тем, как использованы государственные ресурсы на решение того или иного вопроса.

Это как нельзя лучше отвечает и требованиям концепции "Слышащего государства". Но проводиться такой социальный аудит должен по всей вертикали использования государственных ресурсов - от министерств и национальных холдингов до аульных округов. И здесь в нашей системе государственного аудита пока еще есть слабое звено. Наталья Годунова

Во-первых, на местах функционируют два органа внутреннего госаудита - это территориальные департаменты Комитета внутреннего госаудита Минфина и Службы внутреннего госаудита акиматов, которые порой дублируют друга друга. И, во-вторых, ревизионные комиссии, статус которых вообще непонятен.

Сегодня они вообще "выпали" из системы государственного управления, не входят ни в структуру местных исполнительных органов, не подчиняются ни Счетному комитету, ни Минфину. То есть юридически являются самостоятельными. При этом, являясь органом внешнего госаудита, они финансируются из местного бюджета, который же потом и проверяют. Наталья Годунова

Она отметила, что руководители ревизионных комиссий назначаются областными маслихатами.

И здесь снова возникает явный конфликт интересов, поскольку в маслихатах за них голосуют их же объекты аудита - ректоры университетов, директора школ, главные врачи больниц, крупные предприниматели, получающие государственные субсидии. Да и результаты деятельности многих из них оставляют желать лучшего. Наталья Годунова

Также она напомнила, что в соответствии с Законом РК "О государственном аудите и финансовом контроле" Счетный комитет осуществляет методологическое руководство и оказывает содействие в обучении кадров ревизионных комиссий.

За последние два года была унифицирована вся методология, по которой работают ревкомиссии, разработан полный пакет документов для них. И на сегодняшний день все 17 ревизионных комиссий работают по единым правилам. Наталья Годунова

Что касается подготовки кадров, то эта работа проводится в режиме нон-стоп, и с прошлого года она активизирована.

Кроме этого, мы обладаем правом проверки ревкомов на соблюдение стандартов госаудита, и в этом году по ряду регионов проводили такие проверки. Где-то параллельно с Генеральной прокуратурой. Большинство из них были оценены нами удовлетворительно. Только ревизионные комиссии по городу Алматы и Туркестанской области получили оценку "неудовлетворительно". Наталья Годунова

То есть система госаудита на местах, как отметила глава Счетного комитета, требует серьезного совершенствования, в том числе по вопросам формирования перечня объектов государственного аудита на соответствующий год на основании систем управления рисками.

Только тогда социальный аудит может стать реальным инструментом "Слышащего государства". Наталья Годунова

Мадина Мамырханова, Нур-Султан