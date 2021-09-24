Самолет компании Air Astana экстренно сел в аэропорту Атырау

Самолет авиакомпании Air Astana экстренно сел в аэропорту Атырау, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в авиакомпании, воздушное судно вылетело из Нур-Султана в Стамбул.

23 сентября самолет авиакомпании Air Astana Boeing 767, выполнявший рейс KC917 по маршруту Нур-Султан - Стамбул, вылетел в 19:11 по времени Нур-Султана. По технической причине командир ВС принял решение выполнить посадку в Атырау. Посадка прошла в штатном режиме в 22:20 по времени Нур-Султана. В настоящее время проводится инспекция воздушного судна. Пассажиры размещены в гостинице и будут вывезены сегодня в 14:00 местного времени (15:00 по времени Нур-Султана. - Прим. ред.) на резервном борту Airbus A321. пресс-служба Air Astana

В областном ДЧС сообщили, что самолет совершил вынужденную посадку по техническим причинам (неисправность системы ГСМ).

На борту находились 205 пассажиров, в том числе пятеро детей и пять членов экипажа. Четыре пассажира, находившиеся в самолете, выехали домой к родственникам, проживающим в Атырау, двое - вылетели другим самолетом в Нур-Султан, остальные 199 пассажиров были размещены в гостинице, предусмотренной администрацией авиакомпании Air Astana. В настоящее время ведутся работы по техническому восстановлению и ремонту самолета. пресс-служба ДЧС Атырауской области