Подруги из Павлодара провернули аферу с квартирами в Алматы

Две жительницы Павлодара сдавали несуществующие квартиры в Алматы, сообщает zakon.kz.

По данным полиции, женщины выкладывали фото с чужих объявлений и указывали низкую цену аренды.

Переговоры с клиентами вели только по телефону. Когда же потерпевшие отправляли деньги, женщины тут же удаляли объявление и отключали сотовые телефоны, – уточнил начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов.

Проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК "Мошенничество".

На данный момент установлены несколько пострадавших. К слову, в прошлом у обеих подозреваемых уже имелась судимость, - отметили в пресс-службе.