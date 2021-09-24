Осужденный за убийство Флойда экс-полицейский подал апелляцию

Бывший американский полицейский Дерек Шовин подал прошение об апелляции. Он приговорен к 22 годам лишения свободы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает телеканал KSTP, базирующийся в штате Миннесота, истекают 90 дней с момента вынесения приговора, в течение которых осужденный имеет право его обжаловать. Осужденный также попросил, чтобы производство дела по апелляции было приостановлено до назначения ему государственного защитника. Ранее Шовин защищал себя сам.

Шовину была предоставлена "форма о бедности" (in forma pauperis), означающая, что он освобожден от необходимости оплачивать судебные издержки ввиду тяжелого материального положения, - информирует телеканал.

В своем ходатайстве Шовин назвал 14 причин, по которым вынесенный ему приговор должен быть пересмотрен, в том числе отказ в изоляции присяжных и переносе места суда.

25 мая 2020 года сотрудники полиции Миннеаполиса, штат Миннесота, задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский Дерек Шовин встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, однако сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания.

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В результате произошедшего мужчина скончался в реанимации, после его гибели по миру прокатилась волна протестов.

Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию. В июне 2021 года суд Миннеаполиса приговорил Шовина к 22,5 годам тюрьмы. Процесс суда штата по делу еще троих полицейских начнется в марте.