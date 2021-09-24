Что известно об особенностях моры - казахской вышивки

24 сентября 2021, 13:34
Фото: pixabay.com

Моры-казахская ручная вышивка основана на казахских национальных особенностях искусства вышивания, она полностью отражает дух казахского народа.

После многих лет непрерывного развития и совершенствования методов она превратилась в особое национальное искусство.

В Моры-Казахском автономном уезде насчитывается 6000 мастериц. Местный индустриальный парк вышивания стал источником экономического развития уезда.

Это также один из важных оптово-распределительных центров в Синьцзяне, откуда изделия отправляются в различные туристские зоны.


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