Что известно об особенностях моры - казахской вышивки

Моры-казахская ручная вышивка основана на казахских национальных особенностях искусства вышивания, она полностью отражает дух казахского народа.

После многих лет непрерывного развития и совершенствования методов она превратилась в особое национальное искусство.

В Моры-Казахском автономном уезде насчитывается 6000 мастериц. Местный индустриальный парк вышивания стал источником экономического развития уезда.

Это также один из важных оптово-распределительных центров в Синьцзяне, откуда изделия отправляются в различные туристские зоны.