Грузовик и авто загорелись на юге Казахстана: погибли два человека

Два человека погибли в страшном ДТП в Жамбылской области, передает zakon.kz.

Ночью 23 сентября на 24 км трассы "Б. Момышулы - Кошкарата" Жуалынского района произошло столкновение Аudi-80 и "ЗИЛ-130". После столкновения автомобили загорелись. В результате возгорания водитель и пассажир автомобиля Аudi-80 скончались на месте ДТП. Водитель и пассажир ЗИЛа с различными травмами доставлены в Центральную районную больницу, - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по ст. 345 ч.4 УК РК. Причины ДТП выясняются, назначен ряд необходимых экспертиз.

В интересах следствия подробности дела не разглашаются.