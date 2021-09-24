Талибы попросили Россию помочь со снятием санкций ООН

"Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) попросил Россию помочь со снятием санкций ООН и восстановлением страны, передает zakon.kz.

Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана (состоит из представителей "Талибана") Забиулла Муджахид.

Она (Россия) может быть новым посредником между нами и ООН, в том числе в вопросе снижения уровня санкционного давления, и мы просим ее содействия в мирном урегулировании в регионе, и в Афганистане в частности, а также в процессе восстановления нашей страны, – отметил Муджахид.

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Он также отметил, что Афганистан рассчитывает на помощь России в мирном урегулировании и восстановлении страны. По словам замминистра, правительство Исламской республики рассчитывает на "ощутимые положительные результаты" для Кабула на предстоящих заседаниях Совбеза ООН.

В свою очередь, представитель России в международной организации Василий Небензя заявил, что вопрос снятия санкций с Афганистана пока не стоит на повестке дня. По его словам, более актуальная проблема в настоящее время – оказание стране гуманитарной помощи.