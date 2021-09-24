В Казнете распространяют фейк о бесплодии после вакцины от COVID-19

Казахстанцы пересылают друг другу видеоролик об опасности вакцин, сообщает zakon.kz.

В нем врач-гомеопат Светлана Герасенко рассказывает, что вакцины от COVID-19 значительно снижают иммунитет, способствуют развитию болезней сосудов и крови, провоцируют сердечные приступы и бесплодие.

Стоит отметить, что Герасенко является активным членом Независимой ассоциации врачей, которая является структурным подразделением Общенародного союза возрождения России (ОСВР).

Кроме того, она делится в социальных сетях советами по вакцинации. Одно из ее утверждений: "вакцины вызывают бесплодие".

Связь между какими-либо вакцинами и фертильностью никогда не была доказана, а фейки о том, что прививки ведут к проблемам с продолжением рода, многократно опровергали, - отмечается на сайте Stopfake.kz.

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Также Герасенко выступает с заявлениями, что: - вакцина не защищает от заражения, после нее болеют тяжело и даже умирают; - в период эпидемий вакцинироваться нельзя, так как во время получения препарата человек уже может быть заражен; - вакцины сильно снижают иммунитет и провоцируют усиление хронических и острых заболеваний; - вакцины вызывают заболевания сосудов и крови и ведут к инфарктам.

Эффективность препаратов для иммунизации доказана, препараты безопасны и одобрены для взрослых и детей старше 12 лет, - отмечают эксперты.