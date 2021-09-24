Названа причина смерти звезды "Секса в большом городе"

Причиной смерти американского актера, звезды сериала "Секс в большом городе" Уилли Гарсона, стал рак поджелудочной железы, передает zakon.kz.

Сколько времени артист боролся с онкологическим заболеванием - неизвестно. При жизни Гарсон свой диагноз не раскрывал, пишет Daily Mail.

О смерти Гарсона стало известно 22 сентября. Актеру было 57 лет.

Как сообщает lenta.ru, его кончину прокомментировали актрисы из "Секса в большом городе". Исполнительница роли Миранды Синтия Никсон призналась, что все на съемочной площадке обожали работать с Гарсоном.

В "Сексе в большом городе" Уилли Гарсон исполнил роль Стэнфорда Блэтча. Актер также снялся в сериалах "Друзья", "Твин Пикс", "C.S.I.: Место преступления", "Секретные материалы" и "Белый воротничок".