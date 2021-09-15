Инвестор расширил производство рапсового масла в СКО

Новый цех по выщелачиванию шрота запустила казахстанско-китайская компания ТОО "Тайынша-Май" в Северо-Казахстанской области. Общая сумма проекта, реализованного при поддержке АО "НК "KAZAKH INVEST" составила $19 млн. На предприятии создано порядка 100 постоянных рабочих мест.

В 2016 году был запущен завод по производству рапсового масла, перерабатывающий 360 тыс. тонн рапса в год. Позже руководством китайской компании было принято решение о расширении маслозавода. Эскалация включала в себя строительство административного здания, 5 силосов для хранения рапса с емкостью по 5 тыс. тонн, а также 2 сушильных оборудований мощностью по 50 тонн в час и выщелачивательный цех. Мощность проекта составляет 165 тысяч тонн шрота или 15 тысяч тонн масла в год.

Наш завод является одним из самых современных и технологичных в стране. Проект расширения маслозавода мы начали в 2019 г. и планировали завершить в 2020 г., но пандемия внесла свои коррективы. В связи с чем, мы были вынуждены отложить запуск нового цеха. Возникали проблемы с транспортировкой оборудования из КНР в Казахстан, также были сложности с привлечением иностранной рабочей силы. Но, благодаря местной администрации, региональному представительству KAZAKH INVEST данные вопросы были решены своевременно, что способствовало реализации проекта, - рассказал генеральный директор ТОО "Тайынша-Май" Фан Лунфей.

По словам инвестора, переработанная продукция будет экспортироваться в Китай и Россию.

Всем известно, что Северный Казахстан - лидер в стране по выращиванию масличных культур, площадь посева достигает 1 млн. гектар. Данный инвестор реализовал крупный проект, увеличив уровень переработки рапса. Предприятие экспортоориентированно, проект полностью реализован за счет частных инвестиций, что также немало важно. Со стороны KAZAKH INVEST была оказана помощь при заключении инвестиционного контракта с Комитетом по инвестициям МИД РК, в рамках которого беспошлинно было завезено оборудование и комплектующие, - отметил региональный директор KAZAKH INVEST по СКО Данияр Шалабаев.

Стоит отметить, что реализация проекта позволит не только создать новые рабочие места, но и развить экономический и промышленный потенциал региона.