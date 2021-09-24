Болельщиков ФК "Каспий" не будут пускать на стадион после беспорядков

Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола наложил санкцию на "Каспий" в виде проведения матчей чемпионата Казахстана без зрителей до конца текущего спортивного сезона, передает zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в скандировании нецензурных выражений в адрес официальных лиц матча, бросании бутылок на игроков команды соперников, в выходе болельщиков на поле и ненадлежащую организацию безопасности матча, на ФК "Каспий" наложена санкция в виде проведения матчей OLIMPBET-Чемпионата Казахстана без зрителей до конца текущего спортивного сезона, – уточнили в федерации.