Снег ожидается в Нур-Султане 

Синоптики предоставили прогноз погоды на три дня в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

25 сентября - переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 13-15 тепла.

26 сентября - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, ночью 3-8, днем 9-14, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 8-10 тепла.

27 сентября - переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 4-6 тепла.