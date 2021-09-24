Пассажир погиб в ДТП на трассе в Жамбылской области

24 сентября на 430 км трассе "Западная Европа – Западный Китай" Chevrolet Cobalt столкнулся с погрузчиком, сообщает zakon.kz.

ДТП произошло на территории района имени Т.Рыскулова. После столкновения погрузчик перевернулся.

В результате аварии пассажир Chevrolet Cobalt скончался на месте, а водитель с различными травмами доставлен в Центральную больницу Т. Рыскуловского района.

Водитель автопогрузчика не пострадал.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК. Причины ДТП выясняются, назначен ряд необходимых экспертиз. пресс-служба ДП Жамбылской области