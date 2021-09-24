Назначен новый глава "Казпочты"

Решением Правления АО "Самрук Казына" Саудабаев Серик Болатович назначен на должность председателя правления АО "Казпочта", сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Алпысбаев Канат Калиевич освобожден от должности председателя правления АО "Казпочта" согласно поданному заявлению.

Серик Саудабаев родился в 1977 году в г. Алматы. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, Казахский экономический университет им. Рыскулова.

Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности старшего юрисконсульта.