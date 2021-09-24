Биткоин подешевел после заявления ЦБ Китая

Стоимость биткоина рухнула на $3 тыс. (- 6%) до $42,5 тыс., сообщает zakon.kz.

Это произошло после решения Народного банка Китая (НБК) ввести полный запрет на любые криптовалютные операции, передает РБК.

Согласно заявлению регулятора, все транзакции с использованием биткоина и других цифровых активов, включая стейблкоины, классифицируются как незаконная финансовая деятельность. Вне закона оказались и услуги, которые предоставляют криптовалютные биржи жителям Китая.

Сейчас биткоин торгуется по $41 660 за штуку. Стоимость другой популярной криптовалюты Ethereum обвалилась на пике на 13,89 процента до $2750.

В середине июля один из первых криптомиллиардеров Китая и основатель криптобиржи BTC China Бобби Ли прогнозировал запрет криптовалюты в стране. По его мнению, китайские власти объявили войну биткоину, поскольку не хотят иметь дело с нерегулируемым финансовым продуктом. Ли посоветовал майнерам продать свое оборудование, иначе вскоре оно сильно подешевеет.

В начале торгового дня (24 сентября) за биткоин давали чуть более $45 тыс., поскольку Twitter заявила о поддержке биткоина.