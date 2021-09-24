Полицейского в Нур-Султане обвинили в избиении

24 сентября 2021, 19:01
Фото: zakon.kz

Уроженец Жамбылской области заявил, что его избил столичный полицейский, сообщает zakon.kz.

В пресс-службе полиции Нур-Султана прокомментировали информацию.

Стражи порядка отметили, что начато досудебное расследование.

Заявление о нанесении телесных повреждений со стороны сотрудника полиции написал уроженец Жамбылской области. Стоит отметить, что ранее он привлекался к уголовной ответственности по скотокрадству. Данный гражданин работал в одном из крестьянских хозяйств столицы. По подозрению в краже скота он был доставлен в полицию и допрошен в рамках уголовного дела, - уточнили в ДП.

Доводы заявителя проверяются.

По завершению расследования действиям должностных лиц будет дана соответствующая правовая оценка, - заключили в ведомстве.


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