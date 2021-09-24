Байбек в СКО рассказал, как будут улучшать жизнь сельских жителей

Сегодня, 24 сентября, первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек посетил ряд объектов в Северо-Казахстанской области, сообщает zakon.kz.

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По поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева нами контролируются 217 дорожных карт по исполнению предвыборных обещаний в каждой области, городе и районе. Бауыржан Байбек

Так, озвученная Главой государства Касым-Жомартом Токаевым предвыборная программа "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!" в регионах реализована уже на 14%. С начала года построено порядка 9 млн кв.м жилья, открыты 131 школа, 70 детских садов и 22 медицинских объекта. Трудоустроено на постоянные рабочие места более 200 тысяч человек. Запущено 89 предприятий с привлечением инвестиций на 837 млрд тенге.

В Северо-Казахстанской области из запланированных 1134 мероприятий исполнено уже 26%. К примеру, в текущем году будут запущены 10 молочно-товарных ферм, строятся 2 откормочные площадки на 13 тысяч голов, 2 птицефабрики и т.д.

С учетом проживания на селе более 40% граждан нашей страны в рамках проекта Елбасы "Ауыл – Ел бесігі" создаются условия для развития села, улучшения жизни сельских жителей.

Поэтому вместе с председателем филиала, акимом области Кумаром Аксакаловым ознакомились в Айыртауском районе с ходом строительства молочно-товарной фермы ТОО "Әдемі Астық" стоимостью более 1 млрд тенге. Бауыржан Байбек

У поселка, где расположено крестьянское хозяйство, интересная история. В 2004 году из-за оттока населения село Прекрасное, по сути, прекратило свое существование. В 2011 году депутат областного маслихата от "Nur Оtan" Бахыт Кусаинов вернулся сюда, начав разводить скот. С учетом успешности проекта депутат стал активно поддерживать программу переселения из трудоизбыточных регионов. Так, на данный момент уже построено 14 домов, ведется строительство еще 10.

В рамках нашей предвыборной программы данному вопросу также уделено особое внимание. Для прибывающих по программе "С дипломом в село" молодым специалистам будут выделяться льготные кредиты на приобретение жилья. На уровне регионов будут разработаны программы по решению жилищных проблем молодых семей. В целом, по стране ежегодно активными формами занятости будет охвачено до 700 тысяч человек. Бауыржан Байбек