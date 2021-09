Усик и Джошуа провели дуэль взглядов после взвешивания

В Лондоне состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса. Украинец Александр Усик и чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа провели взвешивание, сообщает zakon.kz.

Бой станет главным событием вечера.

Итог взвешивания: Энтони Джошуа: 240 фунтов (108,9 кг) - Александр Усик: 221 фунт (100,2 кг).

Во время традиционной дуэли взглядов боксеры пожали руки, проявив уважение друг к другу.

Поединок Усик – Джошуа состоится 25 сентября на стадионе "Тоттенхэма".

