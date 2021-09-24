Участковый предотвратил трагедию в ЗКО

24 сентября 2021, 21:21
Фото: zakon.kz

Трехлетняя девочка могла выпасть из окна в городе Уральск, сообщает zakon.kz.

23 сентября около часа дня соседи заметили ребенка, стоящего в многоэтажном доме у окна. Позвонили в полицию, прибывший на место участковый инспектор Акылбек Айткужин завел разговор с девочкой через дверь.

Тем самым спас малолетнего ребенка от падения. Сотрудники ДЧС, проникнув в дом через окно, открыли дверь и вместе дождались мать, которая ушла провожать старших детей в школу, пока девочка спала. пресс-служба МВД РК


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