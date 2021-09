Наводнение в Испании: Нарушено сообщение, людей эвакуируют

В Испании из-за сильных дождей началось наводнение, затоплены многие дороги и улицы в западных регионах, сообщает zakon.kz.

Местами выпало более 130 литров осадков на квадратный метр суши, что стало абсолютным максимумом за последние десятилетия, пишет La Vanguardia.

Больше всего пострадали Андалусия, Эстремадура и Валенсия. Людей из восьми центров пришлось эвакуировать из-за наводнения.

Из-за дождей были затоплены участки множества дорог, в результате чего оказались заблокированы десятки автомобилей и нарушено железнодорожное сообщение. Фермеры также сообщили об ущербе - местами град уничтожил до 50% урожая виноградников и 100% посевов хурмы и цитрусовых, что привело к прямым убыткам на более 8 млн евро.

На устранение ущерба выделят 150 000 евро.

Heavy rain has led to flooding in several areas of southern Spain.



Cars were washed away in some towns as flood water surged through streets.



Watch more videos here: https://t.co/2rH7S4lv6x pic.twitter.com/TF3AIO6Psn