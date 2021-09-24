Илон Маск и певица Граймс расстались

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск после трех лет совместной жизни расстался с певицей Граймс (настоящее имя Си Буше), сообщает zakon.kz.

Причина в том, что пара вынуждена была жить "на два города", передает издание Page Six.

Мы наполовину разделены, но все равно любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях. Сейчас она находится со мной, а Малыш Икс — в соседней комнате. Илон Маск

Основатель SpaceX почти живет в Техасе, где находится завод его компании, а певица в основном работает в Лос-Анджелесе.

В последний раз чету видели вместе на мероприятии Met Gala в начале сентября, тогда Граймс прошлась по красной ковровой дорожке в одиночестве. Маск также присутствовал на мероприятии, однако присоединился к артистке во время банкета.

О том, что Маск и Граймс стали парой, СМИ сообщили весной 2018 года. В мае 2020-го они стали родителями. Это первый ребенок певицы, а у миллиардера уже есть пять детей от первой жены Жюстин Уилсон. Мальчика назвали X Æ A-12, однако позднее имя пришлось поменять на X Æ A-Xii.