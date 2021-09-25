Из Парижа депортировали наркоманов и огородились от них кирпичной стеной

Власти Парижа распорядились заложить кирпичом туннель под кольцевой дорогой на севере столицы, чтобы не допустить проникновения наркоманов в соседние пригороды, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Возведение стены в районе парка Порт-де-ля-Виллет началось в связи с депортацией порядка 130 наркоманов из района площади Сталинград и парка Жарден-д'Эоль, где местные жители уже несколько месяцев жаловались на ухудшение криминогенной обстановки на улицах. Днем полицейские задержали правонарушителей в указанных районах и на автобусах привезли к кольцевой дороге, где была организована "зона повышенной безопасности", чтобы не допустить их проникновения в соседние пригороды Обервилье и Пантен.

Жители этих коммун, как и ближайших к Порт-де-ля-Виллет районов, а также избиравшиеся там депутаты выражали возмущение решением властей собрать наркоманов по соседству с их домами. Мэр коммуны Пантен заявил, что данная мера никак не способствует укреплению безопасности, и отметил, что желающие смогут обойти эту стену по переходам, расположенным в ста метрах от нее.

По свидетельствам очевидцев, после отбытия основной части стражей порядка некоторые из доставленных в парк правонарушителей начали разбредаться по соседним улицам. К вечеру телеканал сообщил, что ночью возле стены будет дежурить наряд полиции, чтобы не дать наркоманам разрушить ее. Однако на кадрах с места событий практически не видно людей, кроме оставшихся дежурить сотрудников правоохранительных органов.