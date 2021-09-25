Восемь млн доз антикоронавирусной вакцины выделит Индия другим странам

Первый замминистра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла объявил, что страна выделит государствам Индо-Тихоокеанского региона восемь млн доз антикоронавирусной вакцины Janssen, произведенных в Индии, передает zakon.kz со ссылкой на rt.ru.
Индия предоставит восемь млн доз вакцины Janssen от компании Johnson & Johnson, произведенной в Индии, - заявил Шринглы.
Датой готовности намечен конец октября текущего года.
Отмечается, что решение о предоставлении препарата исполняется по просьбе Quad (коллаборации с участием Индии, Австралии, США и Японии).
В августе Индия одобрила для использования вакцину против новой коронавирусной инфекции от американской компании Johnson & Johnson.
Хотите быть в курсе важных новостей?