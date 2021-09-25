Новые данные по заболевшим коронавирусом в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 24 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 2324 человека. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован незначительный спад зараженных на 213 человек. К примеру, в Карагандинской области выявлено на 79 случаев меньше, чем 23 сентября, сообщает zakon.kz.
Всего в стране подтверждено 874 920 случаев.
2954 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране выздоровели 808 300 человек от COVID-19.
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