Алибасов и Федосеева-Шукшина официально развелись

Брак российского музыканта и продюсера Бари Алибасова и советской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной расторгли, развод состоялся 2 сентября 2021 года, передает zakon.kz.

Летом 74-летний Бари Алибасов подал на развод с Лидией Николаевной (да-да, несмотря на многочисленные суды, громкие обвинения, они все еще оставались супругами). И суд удовлетворил его заявление. Лидия Николаевна тоже не возражала. 2 сентября их брак расторгли (они поженились 20 ноября 2018), но решение суда еще не вступило в законную силу. Теоретически его можно обжаловать в течение месяца (до 2 октября), - приводит lenta.ru слова адвоката Федосеевой-Шукшиной Юлии Вербицкой-Линник.

Она добавила, что обжаловать решение суда не будут.

Хватит уже, народ устал от этой клоунады и выходок "любимого Бари". Надеюсь, что эта некрасивая (с точки зрения репутационных потерь) история закончилась. Дочери Лидии Николаевны счастливы, что развод состоялся, - заверила Вербицкая-Линник.

Бари Алибасов и Лидия Феодосеева-Шукшина вступили в брак после 25 лет дружбы в ноябре 2018 года. Через два года Федосеева-Шукшина начала процедуру развода с супругом. В марте текущего года стало известно, что 82-летняя актриса отменила бракоразводный процесс с Алибасовым через суд.