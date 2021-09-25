В Нур-Султане проходит ярмарка сельхозпродукции Актюбинской области

Сельхозтоваропроизводители Актюбинской области представили свою продукцию на сельскохозяйственной ярмарке в Нур-Султане, передает zakon.kz.

Ярмарка традиционно проходит на площади около ТРЦ "Хан Шатыр".

Жителям столицы товаропроизводители области предлагают мясо, молоко, колбасные изделия, овощи, бахчевые, яйца, муку и др. Продукция из Актобе естественно чистая, не протравленная. Уверен, жителям столицы наша продукция понравится. Потому что немало горожан приехало и закупалось продуктами с раннего утра. А цены на 15-20% ниже рыночных, качество очень высокое, выбор большой, - говорит руководитель Управления сельского хозяйства Актюбинской области Исатай Еспагамбетов.

Несмотря на осень и похолодание, товаропроизводители Актюбинской области привезли фрукты и ягоды, в том числе дыни, арбузы, клубнику, малину.

Уже холодает. Теперь через неделю и малина, и клубника закончатся. Можно сказать, что мы поставляем в столицу последнюю партию ягод, - говорит продавец Умида.

Всего Актюбинская область поставила на ярмарку в столице 197,2 тонны продукции. В том числе: мясо и мясопродукты - 60 тонн, картофель и овощи - 61 тонна, молоко и молочные продукты - 16 тонн, масло растительное - 1 тонна, яйца - 17,2 тыс. шт., рыба - 5,3 тонны, мед - 0,5 тонны, колбасные изделия - восемь тонн, мука и макаронные изделия - 8,5 тонны и иная продукция - 19,7 тонн.

Как отмечается, в столице в текущем году в целях стабилизации цен на социально значимые продукты питания запланировано проведение 14 ярмарок с учетом сроков созревания овощей, фруктов. Сезон сельскохозяйственных региональных ярмарок продлится в Нур-Султане до 31 октября. С 21 августа на ярмарках в столице свою продукцию уже представили сельхозтоваропроизводители Туркестанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Атырауской и Жамбылской областей.

Сообщается, что посетители ярмарки должны строго соблюдать требования карантина. Необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.