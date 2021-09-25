Бабакумаров провел заседание штаба по вопросам охвата населения системой ОСМС

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров провел онлайн-заседание регионального штаба по актуальным вопросам охвата населения системой ОСМС. Рассмотрены текущая ситуация по итогам восьми месяцев текущего года и меры, принимаемые для актуализации данных самозанятого населения, а также проводимая работа по недопущению "выпадания" работников из системы страхования, передает zakon.kz.

В Алматы количество застрахованных в системе медицинского страхования граждан составляет 1,6 млн человек (78%), незастрахованными остаются порядка 450 тыс. граждан. По словам директора алматинского филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования" Тлеухана Абилдаева, основной причиной отсутствия статуса "застрахованности" являются нерегулярные платежи как со стороны работодателей, ИП, так и от самозанятых, являющихся плательщиками единого совокупного платежа, - рассказали в пресс-службе акимата города.

В целях расширения охвата населения системой ОСМС за восемь месяцев проведено 7730 индивидуальных консультаций, 430 встреч и обучающих мероприятий с жителями города и медицинскими работниками с охватом свыше 13 тыс. человек. Наряду с этим вузами проводится работа по актуализации данных студентов, с учетом окончивших и поступивших, в информационную систему "Национальная образовательная база данных" Министерства образования и науки РК. Также вновь зачисленным студентам вузов города был разъяснен пошаговый алгоритм регистрации в системе ОСМС для присвоения временного статуса.

Кроме того, рассмотрен вопрос проведения прикрепительной кампании по свободному выбору организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В данном направлении ведется системная работа. Если в прошлом году в городе было 70 тыс. неприкрепленного населения, то на сегодня - 51 тыс. (уменьшение на 14%). Так, до 15 ноября т.г. алматинцы имеют возможность прикрепиться к 73 медицинским организациям, чтобы обслуживаться в рамках медицинского страхования: 40 – государственной и 33 – частной формы собственности, - говорится в сообщении.

По итогам проведенного анализа установлено, что незастрахованными являются лица трудоспособного возраста. В этой связи заместитель акима Ержан Бабакумаров дал ряд конкретных поручений по вовлечению незастрахованных горожан в экономику города, в т.ч. через механизмы поддержки в рамках реализуемых программ по обеспечению продуктивной занятости. Акиматам районов города совместно с Управлением предпринимательства и инвестиций, Палатой предпринимателей и территориальным Департаментом государственных доходов необходимо усилить мониторинг своевременного перечисления обязательных взносов и отчислений в систему ОСМС у субъектов МСБ.

Управлениям общественного здоровья, общественного развития и организациям ПМСП совместно с Республиканским центром электронного здравоохранения поручено взять на усиленный контроль подворовые обходы в целях актуализации данных в регистре прикрепленного населения, а также обеспечить актуализацию статуса студентов и молодежи категории NEET (неучащиеся, неработающие и не повышающие квалификацию).

Как отмечается, чтобы избежать проблем с получением медицинской помощи, всем гражданам рекомендуется проверить свой статус в системе ОСМС через приложение Qoldau 24/7, телеграмм-бот Saqtandyry и сайт fms.kz. В случае отсутствия статуса застрахованности рекомендуется начать оплачивать взносы.

Справочно: лица, имеющие статус застрахованности в системе ОСМС, получают расширенный доступ к медицинской помощи обязательного социального медицинского страхования. Согласно Закону РК "Об ОСМС" взносы необходимо производить ежемесячно. При этом важно, чтобы не было отсутствующих платежей за последние 12 месяцев начиная с января 2020 года.

В ОСМС входят следующие медицинские услуги: