Дым на барахолке – в Алматы горел дом

Источником сильного дыма в районе алматинской барахолке, встревожившим горожан, оказался дом в мкр. Шапагат, сообщает zakon.kz.

25 сентября в 9:30 на пульт 101 ДЧС поступило сразу несколько вызов о пожаре в районе барахолки. Первым из десяти оказался звонок от мужчины рассказавшего, что горит его дом.

Пожарные расчеты, прибывшие в Алатауский район на место пожара через семь минут, установили горение открытым пламенем кровли с переходом на хозпостройку на общей площади 100 кв.м. пресс-служба ДЧС города Алматы

Огонь угрожал перейти на соседний частный дом. Из горящего дома пожарные эвакуировали газовый баллон объемом в 50 л, тем самым предотвратив угрозу взрыва и дальнейшего распространения пожара.

Пожар локализован в 9:53. Жертв и пострадавших нет.

Дом от огня отстояли, кровлю придется восстанавливать. Предварительная причина пожара короткое замыкание электропроводки. пресс-служба ДЧС города Алматы

Полностью дом не загорелся благодаря бетонному перекрытию потолка.