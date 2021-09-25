Стрельба и таран – появились подробности погони в Нур-Султане

Подробности погони за угонщиком в Нур-Султане рассказали в департаменте полиции города, сообщает zakon.kz.

Об угоне автомобиля Mitsubishi стало известно 25 сентября. В 13:55 на канал "102" города Нур-Султан поступила ориентировка.

В результате розыскных действий, машину обнаружили в столице. Нарушитель не реагировал на требования полицейских остановиться. Автомобиль удалось заблокировать. Но угонщик, пытаясь скрыться, совершил наезд на сотрудника полиции. С закрытой черепно-мозговой травмой и различными телесными повреждениями полицейского доставили в больницу. Ему оказана необходимая медицинская помощь, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Учитывая, что преступник не собирался сдаваться и продолжал создавать угрозу окружающим, полицейские вынуждены были применить табельное оружие.

После того как угонщик, уходя от погони, перескакивал через бордюры, выезжал на полосу встречного движения и протаранил несколько припаркованных автомашин вдоль дороги, были произведены предупредительные выстрелы в воздух и по колесам автомашины. пресс-служба ДП города Нур-Султана

После чего автомобиль был остановлен, 22-летний нарушитель задержан и водворен в ИВС.

Всего в результате действий правонарушителя пострадало девять автомашин. Владельцы транспортных средств и сумма материального ущерба устанавливаются, проводится расследование.

Помимо угона в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти).