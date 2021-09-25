В Раде предложили выдвинуть Зеленского на "Оскар"

Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос выступил с предложением вручить президенту Владимиру Зеленскому премию "Оскар", сообщает zakon.kz.

По мнению парламентария, приз американской киноакадемии президент Украины заслужил за инсценировку покушения на помощника главы государства Сергея Шефира. Видеозапись с заседания размещена в Facebook политика.

За лучший сценарий и спецэффекты, - пояснил депутат, - к фильму "Покушение, которого не было".

На видеозаписи слышен смех в зале заседания после оглашения текста инициативы. В результате предложение было отклонено — за него проголосовали лишь 35 парламентариев. Еще 171 выступил против, остальные не стали участвовать в голосовании.

Депутат Гео Лерос - ранее был исключен из фракции партии "Слуга народа" за критику Зеленского. Недавно, 9 сентября, он был участником потасовки с депутатом от президентской партии Николаем Тищенко в зале Верховной рады.

Ранее директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявлял, что инцидент с Шефиром был "реальным покушением, а не инсценировкой". Об этом, по его словам, свидетельствуют выбранные для стрельбы боеприпасы, выбранное стрелком место стрелявшего и характер нападения.