Думала все папы так делают – в Костанае отец насиловал дочь

26 сентября 2021, 00:47
Фото: Pixabay

В Костанайской области мужчина несколько лет насиловал родную несовершеннолетнюю дочь, сообщает zakon.kz.

Полиция начала досудебное расследование, передает ТоболИнфо.

С 8 лет он ее совращал, после 12 начал насиловать. По словам адвоката потерпевшей, это длилось ежедневно. Семья считалась благополучной, на учете не состояла.

Адвокат отметила: девочка не понимала, что с ней происходит, так как думала, что все папы так делают с дочерями…

Мама узнала обо всем этом только позавчера. А девочка сейчас находится в подавленном состоянии, отметила адвокат.

Полиция проводит досудебное расследование по статье 122 УК РК. Подробности уголовного дела не разглашаются в целях защиты прав несовершеннолетней. Сейчас с пострадавшей работают психологи.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?