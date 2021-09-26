Это был дикий ужас: молния ударила в летевший в Сочи самолет

Борт Azur Air рейса ZF347 совершил экстренную посадку в Краснодаре после удара в самолет молнии, передает zakon.kz.

Как сообщает портал e1.ru, рейсовый борт должен был доставить пассажиров из Екатеринбурга в Сочи, однако из-за грозы аэропорты Краснодарского края временно прекратили принимать самолеты. В итоге борт вынужден был отправиться на второй круг, и в него попала молния.

Это был дикий ужас. При заходе на посадку была сильная облачность и дождь, было темно. Началась сильная болтанка: мы пошли на второй круг, когда набирали высоту, в какой-то момент мы "провалились" и начали падать, несколько секунд. Бутылки и прочие мелкие предметы разлетелись по салону. Затем в нас попала молния: был громкий хлопок и яркая вспышка, - рассказал один из пассажиров самолета.

После инцидента борт начал набирать высоту и совершил благополучную посадку в Краснодаре.