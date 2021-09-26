Еще одна область перешла из "желтой" в "зеленую" зону в Казахстане

26 сентября 2021, 09:31
Фото: zakon.kz

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 сентября, сообщает zakon.kz.

Кызылординская область перешла в "зеленую" зону, также там находятся Туркестанская и Жамбылская области.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, а также Акмолинская, Карагандинская и Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Шымкент и Атырауская, Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.


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