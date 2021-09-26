Astana Marathon 2021 стартовал в столице

На площади перед павильоном EXPO в столице в раннее воскресное утро стартовал ежегодный международный марафон Astana Marathon 2021. В этом году забег посвящен 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает zakon.kz.

Принять участие в нынешнем марафоне могли только вакцинированные бегуны старше 18 лет и участники от 16 лет, предоставившие ПЦР-справки с отрицательным результатом на КВИ. В связи со сложившейся в городе эпидобстановкой количество марафонцев в этом году было строго ограничено. При этом допуск участников осуществлялся через систему Ashyq. Соблюдаются все санитарные нормы, - сообщает пресс-служа акимата города.

Организатором забега выступило управление физической культуры и спорта города.

В рамках Astana Marathon 2021 предусмотрены две дистанции: на 42.2 км для участников в возрасте 18 лет и старше и на 10 км - от 16 лет и старше.

Участники начали собираться в назначенном месте на площади перед EXPO за час до старта. С шести утра они разогревались, коллективно делали зарядку, не забывая при этом о соцдистанции. На месте организаторы предусмотрели фудкорт, где можно подкрепиться и согреться чаем или кофе.

Это мой первый марафон, участвую, потому что давно хотела. Долго ждала такого события и, наконец, разрешили проводить. Для меня это первый официальный старт. Бегу полный марафон, 42,2 км. Готовилась к нему почти два года. Усиленная подготовка шла последние месяца три-четыре. Я просто люблю бегать и всех вокруг призываю приобщиться к здоровому образу жизни и спорту, - поделилась жительница столицы Оксана.

Стоит отметить, что нынешний марафон станет особенным для участников, поскольку в этом году он имеет "бронзовый" статус.

Bronze Label Road Races был присвоен организацией World Athletics в ноябре 2019 года и сделал Astana Marathon первым и единственным марафоном на территории СНГ с таким статусом. С 2018 года Astana Marathon состоит в Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS), с 2020 года - вошёл в группу квалификационных марафонов Чемпионат мира по марафону в возрастных группах Abbott World Marathon Majors Wanda Age Group.

Испытать свои силы на марафоне в Нур-Султан приехали не только жители регионов Казахстана, но и граждане других стран.

Я давно не занимался активно. Поэтому сегодня решил пробежать только 10 км. Приехал в Казахстан, в вашу столицу ради марафона. Это большое событие, - поделился участник из Швеции Мартин.

Участники на дистанции 10 км бегут по маршруту: Рыскулова –Кабанбай батыра –Орынбор - Мангилик ел –Рыскулова.

Забег на 42.2 км пролегает по маршруту: Рыскулова –Кабанбай батыра –Орынбор – Мангилик ел – Калдаякова – Панфилова – Тауелсиздик – Нажмеденова – Нурмагамбетов- Байтурсынова – Кошкарбаева – Жумабаева – Момышулы – Абылай хана –Хаджимукан- Жумабаева – Кошкарбаева – Кунаева –Казак радиосы- Достык – Мангилик ел – Рыскулова.

Марафон в столице – это такой заряд эмоций. Я уже принимала участие в марафонах в 2018 и 2019 годах, поэтому опыт есть. Давно мы ждали этого события. Сейчас, конечно, бегаю поменьше, решилась на участие в последний момент. Буквально вчера многие мои друзья начали регистрироваться, я тоже успела на регистрацию, и вот я здесь, - рассказала перед стартом астанчанка Алия.

Напомним, мероприятие также является благотворительным. Так, с 2009 года организаторами Astana Marathon было собрано свыше 37 млн тенге для казахстанских благотворительных организаций.