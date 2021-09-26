В отравлении медведей в российском зоопарке подозревают уволенных работников

На территории зоопарка Челябинска была найдена сумка с фаршем и вареным мясом весом около семи килограммов, предположительно этими продуктами пытались убить животных. передает zakon.kz.

Особое опасение у ветеринаров вызывает состояние гималайского медведя Харитона. Бурых медведя и медведицу Степана и Машу спасти не удалось. Руководство обратилось в правоохранительные органы с просьбой разобраться в причинах произошедшего, - пишет lenta.ru.

23 сентября стало известно, что в челябинском зоопарке зафиксировано массовое отравление зверей. Уже скончались бурый медведь Степан, медведица Маша, а в начале сентября умерли самка северного оленя и детеныш пятнистого оленя. Сотрудники учреждения полагают, что животных убили. У медведей начались судороги, рвота и диарея. Несмотря на все усилия ветеринаров, животные скончались.

Зоозащитник Карен Далакян предположил, что зверей могли отравить из мести, по его словам, такие случаи уже были в челябинском зоопарке, но при другой администрации, когда новый директор увольнял ненужных работников.

Кто-то из мести начинает что-то плохое делать, и самое мерзкое, что это отражается все на животных, которые тут ни при чем, они заложники в этих учреждениях. Эта человеческая зависть отражается на животных. Месть идет именно через них, - подчеркнул он.

Далакян отметил, что лично не видел погибших медведей, но на фото они выглядели упитанными и здоровыми. Теперь необходимо узнать, каким ядом или препаратом их отравили, выяснить, кто в этом виноват и наказать его по всей строгости закона. Зоозащитник добавил, что для предотвращения подобных инцидентов нужно организовать в зоопарке службу безопасности.