Военные Казахстана завоевали семь медалей на чемпионате мира по боксу

На московском ринге наши мастера выиграли три золотые, одну серебряную и три бронзовые награды. Подобный результат позволил занять второе место в общекомандном зачете, передает zakon.kz.

Чемпионом мира в самом легком весе стал опытнейший Темиртас Жусупов. В финале он бился с бразильцем Линдерсо Консейсао Сикуейро дос Са. Судьи вынесли единогласное решение в пользу Темиртаса, - пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Одним из самых упорных на чемпионате мира выдался бой в категории до 75 кг. Казахстанский армеец Тимур Нурсеитов сумел переломить ситуацию в бою с россиянином Алексеем Симыкиным и принести стране второе "золото".

Третьим чемпионом в казахстанской команде стал тяжеловес Абзал Куттыбеков. В битве с еще одним представителем России Иваном Сагайдаком, Абзал победил раздельным решением судей.

Отметим, что золотых медалей у нашей команды могло быть и больше, если бы не пересмотр итога боя у Дамира Абдикадира. В весе до 52 кг в противостоянии с местным боксером победу одержал Абдикадыр. Результат финала - 3:2 в пользу Дамира. Но затем судьи поменяли свое решение, и таким образом наш спортсмен оказался лишь с серебряной наградой.

Я хочу выразить благодарность всем нашим ребятам! Они все выложились, показали свой истинный бокс. Конечно, обидно что "ушел" бой в 52 кг. Сначала подняли руку, объявили победителем, а потом проигравшая сторона опротестовала решение. Такое, пожалуй, впервые, чтобы в финале чемпионата мира меняли имена победителей... В любом случае, все в команде молодцы, я рад и горд, что прославили Казахстан на таком высоком мировом турнире, - отметил в своем интервью пресс-службе КФБ чемпион мира по боксу, трехкратный участник Олимпиад, а ныне тренер команды ЦСКА Биржан Жакыпов.

Бронзовые медали на счету у Рустема Шауменова (до 56 кг), Айтжана Аширхана (до 64 кг). В женской команде медалью отметилась Жасмин Кизатова. В весе до 69 кг она также завоевала "бронзу".