Умер российский тренер и экс-футболист "Зенита" 

Пресс-служба футбольного клуба "Зенит" сообщила о смерти бывшего нападающего команды Сергея Герасимца на 56-м году жизни, передает zakon.kz.

"Зенит" выразил соболезнования родным и близким экс-футболиста, а также отметил вклад в историю петербургского клуба.

В 1998-м полузащитник провел один из самых результативных сезонов в карьере и помог петербургской команде начать путь к первому российскому трофею - Кубку страны. Ярчайший след в истории "Зенита" за два неполных года! - говорится в сообщении "Зенита".

Герасимец выступал за "Зенит" с 1997 по 1998 годы. В карьере Герасимца также были выступления за киевское и минское "Динамо", донецкий "Шахтер", "Бней Йегуда", "Торпедо-МАЗ", "Балтику" и "Каунас".