Человечество близко к ядерному уничтожению - генсек ООН

Мировое сообщество находится на пороге ядерного уничтожения. Такое мнение выразил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, сообщает zakon.kz.

На своей странице в Twitter он напомнил, что во всем мире хранится около 14 тыс. единиц ядерного оружия.

Гуттериш призвал страны рассеять облако ядерного конфликта и уничтожить ядерное оружие во всем мире. Тем самым, уверен генсек ООН, откроется новая эра доверия и мира.

Ранее президент Владимир Путин призвал восемь стран подписать и ратифицировать договор против ядерных испытаний. По словам российского лидера, нынешняя ситуация не способствует процессу ядерного нераспространения и разоружения.

6 августа Гутерриш заявил, что решение России и США продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) стало шагом на пути к снижению риска ядерной катастрофы. Он добавил, что ядерные державы в последние годы провели модернизацию оружия, развязав новую гонку вооружений.