Неизвестные разрисовали стены пещеры на Скальной тропе в Актау

В Актау неизвестные разрисовали стены пещеры на Скальной тропе, сообщает zakon.kz.
Надписи запечатлел на камеру местный житель, приведший гостей города, чтобы показать достопримечательность, передает Lada.kz.
Не могу понять, как можно так взять и испортить красоту. Однозначно, они этого не ценят. Понимаю, если бы они сделали оригинальное граффити, а не это убожество. Мне было очень стыдно перед гостями, - говорит Артур.
В пресс-службе ДП области пообещали установить личности вандалов. Им грозит административная ответственность.
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