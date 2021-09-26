Дым в терминале – замыкание в аэропорту Нур-Султана

26 сентября 2021, 19:15
Фото: пресс-служба аэропорта Нур-Султана

В казахстанских соцсетях появилось видео задымления в международном терминале аэропорта Нур-Султана, сообщает zakon.kz.

В пресс-службе международного аэропорта Нурсултан Назарбаев рассказали, что инцидент произошел 26 сентября.

Произошло замыкание кабеля обогревания ливневой трубы на восьмом гейте вылета. Это международный терминал. Дым пробрался с гейта на терминал. В это время на гейте пассажиров не было, соответствующие службы среагировали оперативно, пострадавших нет. пресс-секретарь международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов


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