10 детей российских юмористов, унаследовавших от родителей уникальную внешность

Многие современные российские юмористы начинали карьеру, будучи совсем юными. Мы запомнили их по этим образам, например, Михаила Галустяна в роли Гади Петрович Хреновой. Но с тех пор незаметно прошло много лет, и артисты стали взрослыми, у них уже свои дети.

В этой подборке вы узнаете, как выглядят отпрыски знаменитостей, которые каждый день смешат нас с телеэкранов и тем самым поднимают нам настроение.

1. Нина, дочь Ивана Урганта

Иван Ургант женат на Наталье Кикнадзе, с которой вместе учился. У пары двое общих детей: 13-летняя Нина, названная в честь бабушки Урганта, и 6-летняя Валерия. Иван также воспитывает Эрику, дочь Натальи от первого брака.

2. Марта, дочь Елены Борщевой

Елена Борщева, которую прославили игра в КВН в команде "Сборная Пятигорска" и необычная внешность, с 2005 года замужем за Валерием Юшкевичем. Елена растит двух дочек: 14-летнюю Марту и 6-летнюю Уму.

3. Агния, дочь Владимира Маркони

Владимир Маркони, знаменитый по шоу "Реутов ТВ", "Вечерний Ургант" и Comment Out, не стремится выставлять личную жизнь напоказ. На своей странице в Инстаграм он лишь изредка делится фотографиями семьи. С женой Ксенией они вступили в брак в 2014 году, а в 2017 году у пары родилась дочь Агния.

4. Анастасия, дочь Гарика Харламова

Гарик Харламов, резидент Comedy Club, был женат на актрисе Кристине Асмус и воспитывает 7-летнюю дочь Настю. Родители часто делятся фотографиями девочки на своих страницах, а в мае 2019 года ей завели свой инстаграм-аккаунт, которым управляет Кристина.

5. Алиса, дочь Александра Реввы

Александр Ревва и его жена Анжелика воспитывают двух дочерей: 14-летнюю Алису и 8-летнюю Амели. Алиса уже начала свою творческую карьеру: она участвует в съемках кино, модных показах, озвучивает мультфильмы и поет. Недавно на концерте отца девочка представила свою песню "Baby Boy".

6. Эстелла, дочь Михаила Галустяна

Михаил Галустян встретил свою будущую жену Викторию в 2003 году, поженились они через 4 года. У них две дочери: Эстелле - 11 лет, Элина на два года младше сестры. Эстелла очень похожа на отца, это отмечают как поклонники Михаила, так и сам юморист.

7. Анастасия, дочь Сергея Светлакова

Сергей Светлаков является отцом троих детей: 12-летней Анастасии от первого брака, 8-летнего Ивана и 4-летнего Максима от второго брака. Анастасия уже дебютировала в шоу "Comedy Баттл". Когда ей было 6 лет, девочка пришла с отцом на съемки и неожиданно для него вышла на сцену с пантомимой "Кошечка". Выступлением она покорила зрителей и членов жюри, которые не смогли нажать на кнопку. В следующем сезоне проекта Настя опять снялась в одном из выпусков.

8. Давид, сын Надежды Ангарской

Надежда Ангарская, певица и участница шоу Comedy Woman, воспитывает 6-летнего сына Давида. С его отцом, иорданцем Раедом Бани, Надежда развелась в апреле 2019 года.

9. Вадим Галыгин-младший, сын Вадима Галыгина

Вадим Галыгин, бывший участник КВН и Comedy Club, является отцом троих детей. Таисия, дочь от первого брака, уже взрослая, ей 21 год. Во втором браке с Ольгой Войнилович у них родились два сына: Вадиму Галыгину-младшему сейчас 10 лет, а Иван появился на свет летом 2019 года.

10. Жасмин, дочь Гарика Мартиросяна

Свою будущую жену Жанну Левину Гарик Мартиросян встретил в 1997 году на фестивале КВН в Сочи. Жанна Левина-Мартиросян, как и ее супруг, является публичной личностью, ведет блог в Инстаграме, а в 2018 году издала свою книгу "Дневник жены юмориста". Пара воспитывает двоих детей: 15-летнюю Жасмин и 10-летнего Даниэля. Семью Мартиросянов по праву называют одной из самых крепких в шоу-бизнесе.

Источник: AdMe